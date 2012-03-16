Весь парк самолетов «Сухой Суперджет 100» отправят на доработку

Весь парк самолетов «Сухой Суперджет 100» в течение недели пройдет доработку по устранению дефекта, который привел в пятницу к проблеме с шасси у одного из авиалайнеров авиакомпании «Аэфролот».

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит компания «Гражданские самолеты Сухого», рассказал, что «на самолете произошла поломка тяги привода задней правой створки ниши передней опоры шасси».

В корпорации отметили, что на безопасность пассажиров подобная поломка не могла повлиять. Это подтверждено анализом отказобезопасности самолета.Всего эксплуатируются семь самолетов «Сухой Суперджет 100» - шесть у российской авиакомпании «Аэфролот» и один у армянской «Армавиа».

«АН» сообщали, что самолет «Сухой Суперджет 100», отправившийся из Шереметьево в Астрахань, вынужденно возвращается в аэропорт вылета из-за того, что не закрылась передняя створка шасси. На борту находилось 65 пассажиров. Самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет.