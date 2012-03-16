В Москве арестована третья участница панк-группы Pussy Riot

В Москве в пятницу, 16 марта, суд вынес решение арестовать до 24 апреля третью предполагаемую участницу панк-группы Pussy Riot Екатерину Самуцевич, обвиненную в хулиганстве.

29-летней Самуцевич представлялась Ириной Локтиной. На заседании суда следователь заявил, что задержанную накануне зовут Ирина Локтина. При этом он заметил, что девушка отказалась назвать какие-либо свои данные.

Адвокат Самусевич Виолетта Волкова сообщила, что ее клиентка, на всех следственных действиях называвшаяся Ириной Локтевой, скрывала свои данные из соображений безопасности в связи с резонансом дела, передает РИА Новости.

Сначала она проходила по делу в качестве свидетеля. Ее задержали вместе с двумя другими активистками Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной, которым позже предъявили обвинение и заключили под арест до 24 апреля.

Девушка свою вину не признала и заявила, что не участвовала в так называемом «панк-молебне», устроенном скандальной группой 21 февраля в храме Христа Спасителя.

Скандал в храме Христа Спасителя, в котором пять девушек из группы Pussy Riot произошел 21 февраля. Певицы в масках на лице исполнили «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони» у алтаря. Ранее были задержаны две участницы молебна в храме – Надежда Толоконникова и Мария Алехина.