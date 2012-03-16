Мосгорсуд признал законным прекращение производства по иску, в котором предприниматель Виктор Батурин требовал взыскать 340 млн рублей с компании "Интеко". Дело слушалось в отсутствие заказчика и заявителя.



Тем самым кассационная коллегия отклонила жалобу Батурина и оставила в силе решение Тверского районного суда.

Как сказал судья, Батурин в своей жалобе возражал против решения Тверского районного суда, так как он с ним якобы не был ознакомлен, сообщает «Интерфакс». Батурин просил суд обязать компанию, которую он основал вместе с сестрой Еленой Батуриной, выплатить ему неполученную зарплату за 2005 год, составляющую, по подсчетам В.Батурина, 337,5 млн рублей.



