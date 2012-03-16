НТВ обвиняется в подтасовках и грубых пропагандистских поделках

Медиахолдинг "Эксперт" объявил о прекращении отношений с телекомпанией НТВ. Причиной послужил вышедший накануне в эфир фильм "Анатомия протеста", который холдинг назвал грубой пропагандистской поделкой.

Холдинг выразил сожаление, что в нем были использованы комментарии главного редактора журнала "Эксперт2 Валерия Фадеева, которые, по заявлению "Эксперта", были получены "путем прямого обмана", так как "сотрудники НТВ утверждали, что они будут использованы в итоговом выпуске новостей".

"К тому же комментарии не имели никакого отношения к содержанию фильма", — подчеркивают в "Эксперте", передает радио BFM.

Холдинг считает оскорбительным способ, каким комментарии были получены и использованы.

"Поведение сотрудников НТВ выходит за рамки любых, даже самых непритязательных представлений о профессиональной этике", — говорится в сообщении.

"АН" писали, что документальный фильм "Анатомия протеста", показанный на НТВ минувшей ночью, стал самой обсуждаемой темой в Интернете.