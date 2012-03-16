Защита координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова подала жалобу на его административный арест на десять суток. Об этом сообщил сегодня адвокат Николай Полозов, защищающий оппозиционера.



"Подаю жалобу на арест Удальцова", - сообщил адвокат в своем микроблоге.



Мировой судья Пресненского района Москвы арестовала на десять суток координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, задержанного после митинга 10 марта на Новом Арбате. Оппозиционеру вменялось неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, то есть, нарушение статьи 19.3 КоАП РФ, которая предполагает, среди прочего, до 15 суток ареста.



