Вчера вечером НТВ показал документальный фильм "Анатомия протеста", которая ночью стала самой обсуждаемой темой в Интернете и вызвала массу негативных откликов. "Эксперт" больше не сотрудничает с НТВ.



Авторы фильма утверждают, что часть людей, которые принимали участие в митингах оппозиции, получали за это денежное вознаграждение, о чем телеканалу рассказали анонимные маклеры. Бывший сотрудник телекомпании НТВ Андрей Лошак этот фильм считает провокацией.

Тележурналист резко высказался в адрес авторов провокационного фильма, заявив, что негативная реакция интернет-сообщества "релевантна тому, что показали в эфире".

"Понятно, что все в этом фильме построено на каких-то чудовищных инсинуациях, фальсификациях. Все это довольно позорно, и очень грустно оттого, что это выходит на телеканале НТВ", - заявил А. Лошак.

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский заявил, что настороженно относится к "заданным" фильмам.

"Я жалею, что еще не успел посмотреть. Но наперед могу сказать, что этот жанр неприемлем для цивилизованного телевидения, это несерьезно. То, что я видел до этого на НТВ, меня ни в чем не убеждает и никак не просвещает", - сказал корифей российской журналистики.

Мнение коллег по цеху разделяет и председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

"Фильм я не смотрел, читал о нем в Интернете. Но ни для кого не секрет, что в последнее время НТВ является тем каналом, который постоянно реагирует на такие животрепещущие темы, начиная от лужковских, заканчивая сегодняшними митингами, и отличается парадоксальной и неожиданной точкой зрения", - считает П. Гусев.

Реакция на "Анатомию протеста" НТВ уже вышла за пределы отдельных отрицательных реплик среди журналистов и пользователей Интернета., сообщает РБК. Медиахолдинг "Эксперт" официально заявил о невозможности какого-либо дальнейшего сотрудничества с телекомпанией НТВ. Такое решение было принято в ответ на использование в опальном фильме комментария главного редактора журнала "Эксперт" В.А. Фадеева.

"Эти комментарии получены путем прямого обмана: сотрудники НТВ утверждали, что они будут использованы в итоговом выпуске новостей. К тому же комментарии не имели никакого отношения к содержанию фильма. Мы считаем для себя оскорбительным и то, каким образом комментарии были получены, и то, в каком контексте они были использованы. Поведение сотрудников НТВ выходит за рамки любых, даже самых непритязательных представлений о профессиональной этике", - говорится в официальном сообщении медиахолдинга "Эксперт" для прессы.

Что касается главных "героев" фильма-провокации, то организаторы и участники митингов "За честные выборы" намерены ответить на скандальный репортаж-"разоблачение" телеканала НТВ акцией в Останкино. Активисты собираются провести 18 марта пикет возле здания телецентра в Останкино.



