Социальные сети должны создавать кризисные службы по борьбе с суицидами
16 марта 2012, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Проблему детских самоубийств не решить силами одного ведомства. К кампании по борьбе с детскими суицидами необходимо привлечь не только школьных психологов, но и администрацию популярных Интернет-сайтов.
"Проблема детских самоубийств - это проблема, которую не решить силами одного ведомства. Необходима масштабная программа, которая будет включать в себя работу с родителями, психологами, педагогами школ и гражданами", - сказала сегодня главный детский психиатр Москвы Анна Портнова.
Серьезной проблемой является доступность информации о способах совершения самоубийства в Интернете, наличие форумов и коллективных блогов, где обсуждается тема суицида.
Владельцы соцсетей просто должны создать кризисную службу психологической помощи, подчеркнула Анна Портнова.