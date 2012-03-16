Социальные сети должны создавать кризисные службы по борьбе с суицидами

Проблему детских самоубийств не решить силами одного ведомства. К кампании по борьбе с детскими суицидами необходимо привлечь не только школьных психологов, но и администрацию популярных Интернет-сайтов.



"Проблема детских самоубийств - это проблема, которую не решить силами одного ведомства. Необходима масштабная программа, которая будет включать в себя работу с родителями, психологами, педагогами школ и гражданами", - сказала сегодня главный детский психиатр Москвы Анна Портнова.

Серьезной проблемой является доступность информации о способах совершения самоубийства в Интернете, наличие форумов и коллективных блогов, где обсуждается тема суицида.

Владельцы соцсетей просто должны создать кризисную службу психологической помощи, подчеркнула Анна Портнова.



