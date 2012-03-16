Фанатик, одержимый сверхидеей - опасен

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов получил 10 суток,объявил голодовку,но потом был оштрафован на 1 тыс. рублей и отпущен. Специально для «АН» на вопрос «За что оштрафовали Удальцова, если он невиновен?» отвечают…

Михаил Буянов, психиатр, президент Московской психотерапевтической академии:

«Пытается сделать неизвестно что»

- Удальцов – это целеустремленный и фанатичный парень со своими сверхценными идеями. Он очень твердый и мужественный, и если уж что-то решил, то будет голодать, помрет и т.п. Он из категории тех одержимых людей, к которым можно относиться по-разному. Скажем, если одержимый человек занимается наукой и делает что-то положительное – ну и молодец! А вот когда пытается сделать неизвестно что… Если бы он высказывал свои левые революционные взгляды только в рамках партии КПРФ, к которой все мы относимся иронически, это одно. Может, Удальцов в жизни и неплохой парень, но человек, ставший одержимым, с неопределенной, нечеткой сверхидеей, становится просто опасен. Я не хочу сказать о нем ничего плохого, а просто сужу по их действиям и той реакции, которую, с точки зрения психологии, они могут вызвать.

Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека»:

«Не думаю, что была команда из Кремля»

- Судебная система посылает власти сигнал о том, что готова выполнить любое распоряжение. Не думаю, что по этим процессам была команда из Кремля. Даже если Путин захотел бы более мирных взаимоотношений с «несогласными», машина запущена и так просто ее уже не остановить.

Александр Хинштейн, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»):

«Новые краски к образу мучеников»

- Всякий раз наказания, применяемые к лидерам несистемной оппозиции, лишь добавляют им новых красок к образу мучеников. Любое судебное решение имеет целью перевоспитание человека. Но мы же понимаем, что в данном случае ни о каком перевоспитании речь не идет, и административный арест нарушителей закона приводит к другим результатам. Поэтому мне кажется, что бороться за порядок таким способом не имеет смысла. К счастью, это не моя сфера деятельности, но я бы точно предпочел другие методы, если бы стал противодействовать оппозиции.

Андрей Клычков, депутат Мосгордумы от КПРФ:

«Интернет заполнен видео»

- На примере Сергея нас предупредили, что теперь отношение власти к обществу станет жестче. Человека могут арестовать на улице, могут проигнорировать показания семи свидетелей, включая и сотрудника полиции, хотя интернет заполнен видео задержания и каждый может убедиться в том, что не было никакого сопротивления полиции и никаких антиправительственных высказываний. Но есть в этой истории и повод для оптимизма. Его дал нам сотрудник полиции Александр Колесников: являясь элементом системы, полицейский нашел в себе мужество и совесть дать правдивые показания.