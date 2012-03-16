Главой совдира Русала вместо Вексельберга стал независимый директор Чьюнг

Председателем совета директоров ОК "Русал" вместо покинувшего из-за несогласия с менеджментом данный пост Виктора Вексельберга избран председатель Гонконгской товарной биржи Барри Чьюнг.



В понедельник вечером Вексельберг объявил об отставке с поста председателя совета директоров "Русала" и выходе из его состава в связи с несогласием с целым рядом решений, принятых менеджментом "Русала". Гендиректор и основной владелец алюминиевой компании Олег Дерипаска (через En+ Group владеет 47,4%) заявил, что Вексельберг больше года лично не участвовал в заседаниях совета директоров. Вексельберг намерен оспорить это утверждение в суде.

En+ Group в июне 2010 года вошла в число учредителей Гонконгской товарной биржи (HKMEx), купив 10% ее акций. Согласно договору, в совет директоров HKMEx должен был войти один представитель En+ Group, сообщает РИА Новости.



