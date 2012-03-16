Стартует электронная запись московских детей в оздоровительные лагеря

С 1 апреля в Москве откроется электронная запись в летние оздоровительные лагеря детей, имеющих право на льготные путевки, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Ольга Голодец.



"Теперь каждый родитель, который имеет права на помощь от бюджета города на приобретение путевки, может сам в электронном виде выбрать базу отдыха, летний лагерь и записаться", - сказала Ольга Голодец на оперативном совещании правительства города.

Кроме того, сейчас проводится запись в детские сады. При этом, запись первоклассников 2012-2013 учебного года практически завершилась. Так, по 77 тыс. заявлениям о записи в первые классы на утро пятницы официально зачислено 70 тыс. 136 детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании поручил индивидуально заниматься с родителями, которые еще не записали детей в школу. "По школам держите на контроле эту ситуацию. Все равно родители нескольких тысяч детей не определились со школами. Часть родителей себя пассивно ведет и не обращается для оформления ребенка в школу. С такими родителями нужно индивидуально начинать работу", - сказал градоначальник, сообщает pmoney.ru.



