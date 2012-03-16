Министерство экономического развития (МЭР) РФ предлагает пересадить рядовых чиновников России на автомобили отечественного производства. Специально для «АН» на вопрос «На каких автомобилях российского производства вы посоветуете передвигаться нашим чиновникам?» отвечают…



Владимир Федоров, член Совета Федерации, бывший начальник Главного управления ГАИ (1990-2003 гг.):

«Сначала у меня был УАЗик»

- Это хорошая идея, и надо ездить на том, что выпускается у нас в России! В недалеком прошлом мы не слыхали ни о каких «Мерседесах»! Сначала у меня был «УАЗик», а когда стал замминистра, то выделили «Волгу». А ведь многие страны идут таким путем. Например, чиновники Франции не ездят на машинах не французского производства. У них в основном «Рено», а если чиновник повыше, то «Ситроен». Правда, это специальные «Рено» и «Ситроен». В 90-х гг. Немцов тоже предлагал нечто подобное, и тогда его, как выходца из Нижнего Новгорода, обвинили в лоббировании машин Горьковского автозавода. Для осуществления этой идеи нужно, чтобы наши заводы выпускали качественные машины, а на ремонт не уходило больше государевых средств, чем на их приобретение. Сейчас Совет Федерации пользуется машинами «Форд», произведенными под Питером – вполне нормально. Есть еще калининградские «БМВ» - теперь тоже отечественные машины. А если уж вспоминать историю, то и ГАЗ – это, извините, завод по производству «Форда». Поэтому когда кричат, мол, наш российский автопром, то нужно помнить, что почти весь наш автопром - это привнесенное и вовремя освоенное.

Вячеслав Лысаков, председатель координационного совета Межрегиональной общественной организацию автомобилистов "Свобода Выбора", депутат Госдумы:

«Трижды меняли коробку передач»

- Минэкономразвития, как никто другой, должно представить технико-экономический расчет целесообразности этого предложения. Да и «отечественный автомобиль» - это теперь понятие растяжимое. Скажем, об иномарках, собранных в России еще можно вести разговор, и среди них имеется достаточно широкий выбор, в том числе и представительских автомобилей. Но и здесь встает вопрос качества. Один знакомый чиновник, который ездит на новой «БМВ» седьмой серии Калининградской сборки, рассказывал, что они трижды меняли коробку передач. Я не уверен, что на «БМВ», собранной в Германии, пришлось бы выполнять столь объемную работу. К тому же, есть достаточно бюджетные иномарки, которые не производятся в России, а их обслуживание и содержание экономически более выгодно, чем у иномаркок, собранных у нас. Например, Госдуму «обслуживают» «Ауди-А6» и «Шкода». Могу сказать, что шестая «Ауди» - это очень неудобный автомобиль. Там тесно: один человек сзади еще может сидеть, а двое – это уже не реально, ноги зажаты. А «Шкода» - хорошая машина, там очень удобно и комфортно. Чехи сделали хороший автомобиль, и я не вижу никакого смысла менять эту машину, скажем, на «Форд-Мондео» отечественной сборки. Правда, это далеко не «БМВ» седьмой серии, не «Мерседес» и т.п. Все имеет свои сильные и явные слабые стороны. Например, у «Ауди –А6» предыдущей серии при небольшом пробеге, 40-60 тыс. км, рвется ремень газораспределительного механизма, что сопряжено с последующим ремонтом. А на остальных иномарках он работает по 150 тыс. км. Так что все надо просчитывать, а не просто рекомендовать, как это предложили сделать в МЭР.

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России, депутат Госдумы I-IV созывов:

«У нас не осталось своих машин!»

- Пусть чиновники ездят на «Жигулях» - главных автомобилях РФ, которых больше всего распространили по программе утилизации. Я бы посоветовал им «пятерки» и «семерки», и особенно тем, кто закачивает огромные деньги на поддержку отечественного автопрома. Непонятно, зачем снова поднимать этот вопрос, тем более что выборы уже прошли? По-моему, это дешевый популизм, и ничего более. Да, в подавляющем большинстве развитых стран чиновники ездят на машинах собственного производства, но у нас же не осталось своих машин! Если говорить о произведенных в России «Тойоте-Камри», «Шевроле» или «Фольксвагене», так это тоже иномарки, только собранные у нас. Так что сейчас надо гоняться не за внешним эффектом, а за тем, чтобы хоть как-то навести порядок в бюрократической среде и ограничить коррупционные аппетиты.