Для солдат в российской армии готовят новые кровати и мягкие постели

Для военнослужащих в российской армии готовят новые кровати, матрасы и гипоаллергенные подушки. Начальник пресс-службы Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин рассказал, что для солдат, в связи с тенденцией к увеличению их роста, закупают кровати больших размеров.

По словам полковника, матрасы стали толще и мягче.

Новые солдатские одеяла также стали больше в размерах (2,2 на 1,4 метра против прежних 2,05 на 1,3 метра). С одеял исчезли три поперечные черные полосы.

Одеяла теперь буду серого, а не синего цвета. Процент содержания шерсти в изделии вырос с 80 до 85.

Место подматрасника заняла тканевая наволочка на молнии. Подушки теперь вместо ваты и ватина набиваются гипоаллергенными синтетическими волокнами нового типа.

Рощупкин отметил, что концу этого года в войсках ЦВО будет более 50 тысяч комплектов постельных принадлежностей нового типа, передает РИА Новости. Сроки хранения и эксплуатации постельных принадлежностей значительно выросли.