Исаак Калина встретится с родителями, обеспокоенными питанием в детсадах

В Москве родители дошкольников передали в Департамент образования Москвы более 1,5 тысячей подписей по поводу ухудшения качества питания в детсадах после введения нового меню.

15 марта сотрудница общественной приемной Департамента обвиняла родителей в организации несанкционированного митинга и требовала разойтись, несмотря на то, что для собрания граждан без плакатов разрешений не требуется.

Сотрудники Департамента заявили, что ответ на коллективное письмо родителей от 14 февраля еще не готов. Это является нарушением законодательства, так как срок подготовки ответа на обращения граждан не должен превышать одного месяца .К собравшимся родителям вышел пресс-секретарь Департамента Александр Гаврилов и сообщил, что руководитель Департамента Исаак Калина готов встретиться с родителями, обеспокоенными качеством питания в детсадах столицы.

Встреча состоится в субботу, 17 марта, в 13:00 в Департаменте образования Москвы.

Напомним, после протестов родителей, дети которых получили аллергии и другие заболевания после введения нового меню, Департаментом образования Москвы было выпущено рекомендательное письмо по внесению изменений в меню, но детсады не имеют материального обеспечения для их внедрения. Кроме того, эти рекомендации носят поверхностный характер, не решают многих проблем по существу.

Большинство замен продуктов питания невозможно произвести, так как изменение наименования и объемов поставок в рамках действующих госконтрактов является нарушением федерального законодательства.

Без организации новых торгов и выделения дополнительных финансовых средств невозможно выполнить пункты рекомендательного письма по увеличению норм хлеба, сыра, мясных продуктов, замены полуфабрикатов и молочных продуктов с искусственными добавками на натуральные. До сих пор не начато обследование детей по поводу причин появления аллергии.