В Москве до конца текущего года закроют 20 рынков

До конца 2012 года в Москве закроются 19 рынков. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг города Михаил Орлов. По его словам, три из них уже закрыты.



Такое заявление Орлов сделал на оперативном совещании городского правительства в пятницу, 16 марта. По его словам, на конец 2012 года в Москве всего останется 48 объектов рыночной торговли, передает Интерфакс. Из них - 42 сельскохозяйственных рынка.