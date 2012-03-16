В Москве началась подготовка к параду Победы

В Москве прошла первая парадная тренировка почетного караула, который примет участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил представитель Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ подполковник Сергей Власов.

Тренировка прошла на плацу 154-го отдельного комендантского полка, дислоцированного в Москве. Знаменная группа для выноса Государственного флага РФ, Знамени Вооруженных сил РФ и Знамени Победы, рота на три вида Вооруженных сил РФ, а также линейные отрабатывали строевые приемы под звуки оркестра. Об этом сообщает Интерфакс. Последующие парадные тренировки будут проводиться совместно с другими подразделениями, отметил Власов.