Фильм "Анатомия протеста" вышел на НТВ в ночь на пятницу, 16 марта. Авторы фильма утверждают, что люди на митинги "За честные выборы" и на акцию "Большой белый круг" на Садовом кольце собирались за деньги.

Один из лидеров оппозиции, сопредседатель Партии народной свободы Борис Немцов сообщил, что оппозиция намерена в ближайшие дни провести акции протеста в связи с показом п фильма "Анатомия протеста".

По словам Немцова, в субботу, 17 марта, в Москве оппозиционеры организуют митинг на Пушкинской площади.

Член федерального политсовета движения "Солидарность" Надежда Митюшкина заявила: "Это смешно. Люди, у которых есть профессия, спокойно могут найти подработку, а не выходить на митинги за 1 тысячу рублей". "Какие деньги нужно заплатить заслуженному учителю, человеку, у которого есть свой бизнес, юристу, переводчику, чтобы они вышли на мороз на улицу с гарантией того, что потом они просидят несколько часов в ОВД?", - задала она вопрос.

В фильме утверждается, что оппозиция наняла гастарбайтеров, чтобы устроить провокацию на митинге в поддержку Владимира Путина в Лужниках.

Сегодня блогеры активно обсуждали фильм. Один из самых популярных авторов LiveJournal Рустем Адагамов опубликовал пост под заголовком "НТВ: анатомия вранья", где прокомментировал некоторые фрагменты фильма.

В социальных сетях появляются призывы прийти в воскресенье на пикет к зданию телецентра в Останкино.

В оппозиции считают, что авторы фильма "Анатомия протеста" подтасовывают факты, и не исключают, что это был политический заказ.