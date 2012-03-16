Красовский не будет участвовать в строительстве партии Михаила Прохорова

Глава предвыборного штаба бизнесмена Михаила Прохорова журналист Антон Красовский заявил о том, то он не намерен участвовать в создании каких-либо политических партий. Об этом журналист написал в своем "Твиттере".

"Да, я не буду принимать участие в партстроительстве", - написал Красовский. По его словам, его "дело сделано". "Пойду дальше. Михаил Прохоров, спасибо за доверие и поддержку", - добавил журналист.