Пособия при рождении третьего ребенка начнут выплачивать с 2013 года

Минздравсоцразвития готовится к осуществлению программы, по которой пособия будут получать семьи при рождении третьего и последующих детей. Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил запустить программу уже со следующего, 2013 года, передает РИА Новости.

Глава правительства считает, что особое внимание нужно уделить тем регионам, где демографическая ситуация все еще неустойчива. «Прежде всего, это территории Дальнего Востока, Поволжья и европейской части страны.

В таких субъектах Федерации будет введено пособие семьям, уровень дохода которых ниже среднего по региону, при рождении третьего и последующих детей», - пояснил Путин на расширенной коллегии Минздравсоцразвития.