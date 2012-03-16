Более 300 нелегалов выдворили из Москвы с начала года

С начала текущего года из Москвы были выдворены более 300 нелегальных мигрантов. Среди тех, кто был выдворен, граждане Узбекистана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Украины и Молдавии.

В списки нелегалов также попали граждане Перу и Мадагаскара. Кроме этого, еще 40 человек будут препровождены до пункта пересечения государственной границы к концу текущей недели, передает РБК. Всего с середины января 2012 года в Центр содержания иностранных граждан были доставлены 418 нелегалов.