В России с 1 апреля пенсии повысят на 3,4%

Пенсии в России с 1 апреля будут повышены на 3,4%. Премьер-министр РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития напомнил, что с 1 февраля 2012 года страховая часть трудовых пенсий уже повышена на 7%. С 1 апреля будет проведена еще одна индексация - на 3,4%.

В общей сложности рост пенсии составит свыше 10%.Путин отметил, что это немного больше, чем планировали, когда формировали бюджет 2012 года. По словам главы правительства, с 1 апреля будут увеличены и социальные пенсии - на 14,1%.

"Это тоже немножко больше, чем положено по базовому закону, имея в виду, что уровень инфляции прошлого года был меньше, чем закладывалось в бюджет", - пояснил премьер.