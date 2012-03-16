Индийская компания Aviotech Pvt Ltd купит десять российских самолетов "Сухой Суперджет-100".В Индии в городе Хайдарабад, напомним, в эти дни проходит авиасалон "Индиа авиэйшн-2012".

Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Владимир Присяжнюк рассказал, что всего компания рассчитывает продать Индии до 100 авиалайнеров. Предварительное соглашение было подписано в 2011 году.

Присяжнюк рассказал, что Индия является одним из приоритетных рынков.

В этом году в авиасалоне в Индии впервые участвует российская авиастроительная компания ОАО "НПК "Иркут". Она представила полномасштабный макет кабины и салона находящегося в стадии разработки нового авиалайнера МС-21. Этот ближне-среднемагистральный пассажирский самолет должен к 2020 году прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке пассажирских авиаперевозок.

Ближнемагистральный авиалайнер Superjet 100 способен перевозить до 98 пассажиров на расстояние до 4,5 тыс. км. Этот самолет сочетает экономичность и высокий комфорт, его расход горючего в среднем на 10% меньше, чем у аналогичных машин. При этом, как отметил президент ГСС, стоимость самолета в среднем на 15% ниже, чем у других производителей.

Напомним, ОАО «КнААПО» является изготовителем фюзеляжа, отъемной части крыла и пилона самолета. Окончательная сборка SSJ-100 выполняется на производственных площадях Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». 19 мая 2008 года с заводского аэродрома взлетел первый SSJ-100.