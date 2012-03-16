Задержанный в Гатчине госпитализирован в результате cильного опьянения

В Ленинградской области сотрудники полиции в Гатчине не применяли насилия в отношении задержанного за административное правонарушение.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сегодня сообщили, что мужчина был доставлен в больницу после чрезмерного употребления спиртного, передает Интерфаксу.

"Никакого насилия в отношении задержанного сотрудники полиции не применяли. Мужчина был доставлен в полицию в состоянии сильного алкогольного опьянения, после чего его госпитализировали", - заявили в питерской полиции.

Напомним, в среду, 14 марта, пьяного мужчину задержали поздно вечером. Полицейские сразу вызвали ему бригаду «скорой помощи». Но медики не нашли оснований для госпитализации.