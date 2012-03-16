Власти Москвы хотят удешевить строительство метро

Власти Москвы подготовили комплекс мер, направленных на удешевление строительства метро. Одно из первых предложений - выбирать такой ландшафт местности, чтобы строить линии и станции мелкого заложения.

По данным Департамента строительства Москвы, вопрос об оптимизации строительства метро был рассмотрен на заседании научно-технического совета по строительству объектов метро и транспортной инфраструктуры. Что касается станций мелкого заложения, то такая мера "значительно удешевляет строительство". "Речь, в частности, идет о проектировании Кожуховской линии метрополитена. Только на этой линии, ориентировочно, экономический эффект может составить порядка 40 млрд руб. экономии", - говорится в сообщении Департамента.