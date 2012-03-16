Организаторы митингов "За честные выборы" решили не согласовывать с московской мэрией шествие 5 мая.Акция получила название "Марш миллиона". Оппозиция убедилась в бессмысленности переговоров с властями.

Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил юрист, политик и блогер Алексей Навальный. Напомним, накануне Сергей Удальцов, лидер "Левого фронта", был приговорен к 10 суткам ареста за неповиновение полиции после митинга "За честные выборы", который прошел 10 марта на Новом Арбате. Такое решение принял Пресненский мировой суд. После оглашения приговора оппозиционер объявил сухую голодовку. Блогер Алексей Навальный был оштрафован на 1 тыс. руб. за нарушение правил проведения митинга, состоявшегося на Пушкинской площади 5 марта. По словам Навального, итоги вчерашних судебных заседаний "и общее отношение властей к протесту" заставили оппозиционеров по-другому организовывать свои акции. "Фактически оргкомитет прошлых митингов закончил свою работу, осталась группа единомышленников, а потому он уже и не нужен. Режим, когда все ходят на согласованные с мэрией площади, больше нам не подходит. Я больше не вижу никакого смысла в переговорах с мэрией", - заявил Навальный.