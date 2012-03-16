Онищенко не собирается проверять ресторан Собчак

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не собирается проверять ресторан Ксении Собчак. Главный государственный врач опроверг информацию, распространенную рядом СМИ, что готовится инспекция ресторана Собчак за нарушение санитарных норм, передает "Эхо Москвы".

Напомним, телеведущая опубликовала в своем Твиттере видеозапись, на который видно, как она и ее знакомые в верхней одежде уходят из ресторана через кухню после инцидента с журналистами, которые пытались тайно снять их разговор. По словам Онищенко, "по кухням ресторанов никто не может ходить в верхней одежде", это не соответствует санитарным нормам. Но "ролик в Интернете не является поводом для проверки Роспотребнадзора", - подчеркнул он, пояснив, что проверка может быть, если ведомство получит жалобу.

Напомним, "АН" писали, якобы Ксения Собчак, Илья Яшин и Анастасия Огнева напали на журналистов. Ксения Собчак в Твиттере написала, что инцидент произошел в ресторане "Твербуль". По ее словам, "шпионы" - журналисты портала LifeNews, подслушивали ее разговор с Яшиным и Огневой. Также на встрече присутствовали глава предвыборного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский, бывший главред GQ Николай Усков и основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева.