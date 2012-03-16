Мэр Москвы Сергей Собянин уволил трех чиновников

Сергей Собянин уволил нескольких чиновников. Своего поста лишился первый заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Изамутдин Изутдинов.

Чиновник был уволен с государственной службы по собственной инициативе. Другим распоряжением мэр Москвы уволил заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей города.Татьяна Орлова была уволена в связи с выходом на пенсию, передает Интерфакс. Также по собственной инициативе освобожден от должности глава управы Даниловского района Олег Ворона. Было произведено и одно назначение. Так заместителем начальника государственной жилищной инспекции был назначен Николай Ревин.