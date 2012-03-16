Жириновский не извинился перед Пугачевой и не собирается (ВИДЕО)

Лидер партии ЛДПР, экс-кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский не извинялся перед певицей Аллой Пугачевой за свое поведение и конфликт в ходе телевизионных предвыборных дебатов с Михаилом Прохоровым.

Пресс-служба политика опровергла сообщения СМИ о том, что Жириновский покаялся и извинился перед Пугачевой. Соратники Владимира Вольфовича официально заявили: "В ряде СМИ тиражируются непонятно откуда взявшиеся слухи о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы принес извинения певице Алле Пугачевой. Это - выдумки", - передает РИА Новости.

"Фракция ЛДПР по-прежнему считает достойным осуждения поведение эстрадной звезды, игнорирующей разницу между концертной площадкой с экзальтированными поклонниками и студией политической телепрограммы", - считает Жириновский, и как отмечается в сообщении: "Никаких извинений не было и не будет".

Напомним, 28 февраля в эфире телеканала "Россия-1" в ходе теледебатов Жириновского и Прохорова политика буквально взбесил вопрос Аллы Борисовны, поменяет ли он в случае избрания президентом свою манеру поведения. Жириновский сравнил артистов с проститутками и призвал Пугачеву убраться со съемочной площадки.

Жириновский наорал на Пугачеву и пообещал в случае своей победы на выборах вытирать об нее ноги.

Михаил Прохоров извинился перед Аллой Пугачевой и присутствующими на теледебатах за слова Жириновского: "Это недостойно не только кандидата в президенты, это недостойно мужчины, мужика. Владимир Вольфович, мне за вас стыдно".



