Адвокаты Пермского края объявили забастовку

В Пермском крае 16 марта пройдет забастовка адвокатов против отсутствия повышения заработной платы с 2008 года. Такое решение приняла Адвокатская палата. Инициативу поддержали адвокаты из соседних регионов.

С 2008 года зарплата адвокатов составляет порядка 300 рублей в день на процессы, куда защитники назначаются органами дознания. В забастовке может принять участие до 1000 специалистов. Как стало известно, адвокаты намерены не выходить на свои "назначенные" дела", передает Интерфакс. По информации Адвокатской палаты Удмуртии, в аналогичной акции намерены принять участие около 600 адвокатов республики.