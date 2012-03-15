Рогозин опроверг слухи о военной базе НАТО в Ульяновске

В Ульяновске не будет базы НАТО, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, своими заявлениями должностные лица только «запутали ситуацию». Об этом Рогозин написал на своей странице в Facebook.

«Я вам русским языком в сотый раз объясняю, что никакой базы НАТО в Ульяновске нет и не будет! Как же вы легко ведетесь на провокации?», - написал Рогозин. По словам вице-премьера, он был "не менее удивлен позицией некоторых наших должностных лиц, которые своими невнятными ответами еще более запутали ситуацию". "Короче, баз НАТО в РФ нет, а на нет и суда нет", - написал вице-премьер.