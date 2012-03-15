Владимир Путин будет участвовать в заседании коллегии Минздравсоцразвития

Председатель российского Правительства Владимир Путин в пятницу, 16 марта, примет участие в расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития. На заседании будут обсуждаться итоги нацпроекта "Здоровье".

Также в повестку дня заседания было включено подведение итогов работы ведомства в 2011 году и постановка задач на 2012 год. На заседании планируется обсудить итоги реализации национального проекта "Здоровье" и региональных программ модернизации здравоохранения, передает РИА Новости. В заседании примут участие зампред правительства РФ Владислав Сурков, зампред Совфеда Светлана Орлова и первый зампред Госдумы Александр Жуков. Также на встрече будут присутствовать представители органов исполнительной власти регионов, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования, Федерации независимых профсоюзов России.