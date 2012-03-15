Сергей Миронов просит суд освободить Удальцова

Сергей Миронов просит освободить лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова из-под ареста под личное поручительство как депутата Госдумы. Соответствующее обращение лидер партии "Справедливая Россия" направил в Пресненский суд Москвы.

Обращение Миронова было направлено на имя и.о.мирового судьи Пресненского района Москвы Дианы Азаровой. В своем послании лидер эсеров просит пересмотреть решение суда от 15 марта, по которому Удальцову назначили наказание в виде ареста на 10 суток, передает РБК. Миронов пошел на такой шаг из-за слухов о том, что задержанный оппозиционер собирается объявить голодовку.