Саяно-Шушенскую ГЭС восстанавливают в соответствии с графиком

Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС проходит в соответствии с намеченным графиком, заявил вице-премьер РФ Игорь Сечин. Он отметил хороший пример скоординированных действий различных компаний.

"Мы уверены, что и поставщики оборудования, и сетевики (сетевые компании), которые участвуют в работе по выдаче мощности, и строители на станции - все выполнят работу по согласованному плану своевременно", - сказал Игорь Сечин. Он дал гарантию того, что "до 30 июня 2012г. очередной гидроагрегат будет запущен, и до конца этого года - еще один", передает РБК. В четверг в эксплуатацию был введен новый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС со станционным номером 7. Вице-премьер Сечин нажал символическую кнопку пуска.