Сергею Удальцову дали десять суток, он начал голодовку (ВИДЕО)

Мировой судья Пресненского района Москвы арестовала на десять суток координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, задержанного после митинга 10 марта на Новом Арбате. Он будет обжаловать арест.



Судья Диана Азарова признала Удальцова виновным в неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.

Оглашая решение, судья отметила, что Удальцов в течение года уже привлекался к ответственности за однородное правонарушение. Его виновность подтверждена доказательствами, протокол составлен верно, слова полицейских последовательны, а показаниям о невиновности оппозиционера и свидетелям с его стороны суд не верит, считает это попыткой защититься и заинтересованностью в исходе дела.

Решение суда было встречено неодобрительными выкриками в зале. Удальцов объявил, что начинает сухую голодовку и обязательно будет обжаловать арест.



В ходе заседания давали показания семь свидетелей со стороны защиты и один сотрудник правоохранительных органов, принимавший участие в задержании Удальцова.

Свидетели защиты единогласно подтверждали, что полицейские не предъявляли Удальцову никаких требований, а он сам никого ни к чему не призывал.

Вместе с тем сотрудник ОМОНа рассказал суду, что Удальцов при задержании "нецензурно выражался". При этом у координатора "Левого фронта" не было возможности оказать сопротивление, так как его "забрали" очень оперативно.



Суд отказался затребовать из органов внутренних дел запись задержания Удальцова и запретил вести сьемку процесса.



Оппозиционеру вменялось неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, то есть нарушение статьи 19.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает до 15 суток ареста.



