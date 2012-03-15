"Рука Мавроди" дотянулась до Челябинска

Жители Троицкого района Челябинской области, получив квитанции от Челябэнергосбыт, с удивлением обнаружили на обороте листка рекламу скандально знаменитой «МММ». Энергетики отношения к рекламе не имеют.



Энергокомпания считает неэтичной рекламу финансовой пирамиды «МММ-2011», напечатанную на оборотной стороне квитанций.

По поводу появления данной информации в настоящее время ведется проверка юристами компании. Устанавливается правомерность размещения со стороны контрагента - компании, выкупившей рекламную площадь оборотной стороны квитанции.

Энергетики просят жителей Троицкого района быть бдительными и не поддаваться на сомнительную рекламу. С таким же призывом к горожанам обращается и администрация города. По распоряжению мэра изготавливаются специальные памятки. Предупреждающая информация будет размещена и на оборотной стороне квитанций за оплату услуг ЖКХ. Были проведены проверки и выяснилось, что на территории Троицка офиса МММ нет, сообщает uralpress.ru.

Мавроди, основатель финансовой пирамиды в настоящее время отбывает наказание в виде административного ареста на пять суток за неуплату штрафа в размере одной тысячи рублей. При этом он задолжал обманутым вкладчикам более 4,2 миллиарда рублей.

