«Коррупция была, есть и будет!»

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что важным шагом в противодействии коррупции станет законопроект о контроле за расходами госслужащих. Специально для «АН» на вопрос «Должен ли закон о контроле за расходами госслужащих включать в себя запрет на занятие бизнесом членов их семей, включая жен?» отвечают…

Роман Костомаров, заслуженный мастер спорта (фигурист, танцы на льду), чемпион Олимпиады-2006, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы:

«Всегда найдутся обходные пути»

- Понятия не имею, как бороться с коррупцией! Она как всегда была, так и будет, никуда не исчезнет. Такой закон не поможет, даже если запретить членам семей чиновников заниматься бизнесом. Всегда найдутся обходные пути.

Анатолий Голов, директор Института социальной политики, сопредседатель Союза потребителей России:

«Продемонстрируйте для начала хоть одно расследование»

- Это нужная вещь - контроль над расходами госслужащих. Однако вопрос не в том, что будет написано в законе, а в том, есть ли политическая воля. Можно напринимать много законов - и при этом ничего не делать, а только имитировать кипучую деятельность. Ну, обяжет закон чиновников отчитываться о происхождении денег на покупку, скажем, заграничной собственности, так они все это оформят на жену или детей. А если закон запретит бизнес для ближайших родственников - найдутся племянники или посторонние, но доверенные люди, так называемые теневые кошельки. Вся система сверху донизу построена на этом, все покупается и продается.

Есть желание победить коррупцию? Пожалуйста, продемонстрируйте для начала хоть одно расследование, и это сыграет куда большую роль, чем тысячи поправок к закону. Взять дело Магнитского - его нет, а воры, которые увели из бюджета колоссальные деньги, уехали за границу. Пока это преступление не расследовано и не получило огласку, все разговоры о борьбе с коррупцией - благие намерения или имитация.

Такую имитацию мы сейчас наблюдаем и в Аэрофлоте. Он потребовал от турагентств данные по всем бенефициарам, то есть раскрыть конфиденциальную информацию. Вместо того чтобы ловить за руку своих нечистоплотных работников, они собирают данные на сотни тысяч клиентов. Что это, борьба или имитация? Вот так и будет во всей стране - пока нет честной политической воли.

Андрей Сотников, член экспертного совета по законодательному противодействию коррупции при Госдуме РФ (V созыв):

«С коррупцией у нас давно никто не борется»

- Дело не в том, сколько родственников госслужащих попадет под контроль за расходами, здесь проблема иного свойства, системная. Все законы по противодействию коррупции лишены управленческого смысла, поскольку нет регламентации процесса. В таком случае правоприменитель может переделать под себя любой закон, как бы он ни назывался. Все законотворчество Госдумы и все законодательные инициативы за последние три созыва, направленные на борьбу с коррупцией, лишены управленческого смысла. Все это просто декларация, пустой треп с единственной целью: влияние на формирование общественного мнения. На самом деле с коррупцией у нас давно никто не борется - говорю это как эксперт.