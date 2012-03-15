Путин: россияне на майские праздники будут отдыхать четыре дня

Владимир Путин на заседании президиума правительства сегодня сообщил, что россияне на майские праздники будут отдыхать четыре дня - с 6 по 9 мая. И попросил соответствующим образом выстроить работу.



"Имея в виду, что многие люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это время было больше выходных дней, чтобы можно было поехать на участки, на огороды, предлагается перенести выходной день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 мая, и с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая. Таким образом получится четыре выходных дня - 6, 7, 8, 9", - сказал премьер министр РФ Путин.

Сегодня им подписано соответствующее постановление, сообщает РИА Новости.