Алексея Навального оштрафовали на тысячу рублей

Алексей Навальный был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил проведения акции "За честные выборы!" 5 марта на Пушкинской площади. Такое решение принял мировой судья. Адвокат Вадим Кобзев намерен обжаловать штраф.

Оппозиционер, известный адвокат и блогер Навальный не узнал полицейских-свидетелей, которые задерживали его на митинге. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев, передает РБК. По его словам, после санкционированной акции на Пушкинской площади разгоняли вовсе не несогласованный митинг, а встречу Ильи Пономарева с избирателями. Напомним, на митинге протеста против итогов президентских выборов 5 марта были задержаны около 250 граждан, в том числе А. Навальный, С. Удальцов и сопредседатель движения "Солидарность" Илья Яшин.