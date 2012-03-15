В центре Москвы отремонтируют пять фонтанов

В центре Москвы в будущем 2013 году отремонтируют пять фонтанов. 4 из них расположены на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Пятый - фонтан "Новопушкинский" - между Большой Бронной и Тверским бульваром.

Фонтаны будут отремонтированы в рамках комплексного благоустройства. Проектные работы будут проведены в 2012 году, передает РБК. Сам ремонт начнется в 2013. Помимо этого, в программу управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО на 2012 г. было включено благоустройство углового сквера на пересечении Новорогожской и Рабочей улиц.