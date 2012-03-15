"Головы" банков могут полететь по делу о выводе из страны 100 млрд

Руководители ряда банков могут быть задержаны по делу о незаконном выводе за рубеж 100 млрд рублей, сообщил замначальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.



Ранее стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей. В рамках возбужденного уголовного дела проводились обыски в ряде организаций, в том числе «Фондсервисбанке», где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций. Господин Здор сообщил, что 14-15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу, пишет «Коммерсантъ».

«Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков»,— сообщает Андрей Здор.



