В ГД призвали не спешить с громкими отставками в МВД

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев сегодня высказал мнение, что после ЧП в Казани глава МВД России Рашид Нургалиев и глава МВД Татарстана Асгат Сафаров должны уйти в отставку.



Место Нургалиева, по мнению правозащитника, мог бы занять зампреседателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.

Зампред думского комитета по безопасности Эрнест Валеев призывает не торопиться с заявлениями о необходимости громких отставок в МВД в связи с инцидентом в Татарстане, где скончался задержанный. Он считает, что несправедливо принимать подобные меры в срочном порядке.

Если в ходе служебной проверки будет доказана вина каких-то должностных лиц, они, конечно, должны понести ответственность, полагает депутат.

На заседании коллегии МВД глава ведомства Рашид Нургалиев сообщил, что руководителю МВД Татарстана Асгату Сафарову объявлен выговор, начальник этого отдела уволен.

Нургалиев также заявил, что всех сотрудников отдела полиции в Казани, где мучили задержанного, проверят на полиграфе, они пройдут переаттестацию. Он также считает, что необходимо разработать новые методики для отбора полицейских, чтобы исключить возможность совершения ими правонарушений.

По поводу правил отбора полицейских депутат признал, что "такая массовая аттестация, проведенная в правоохранительных органах всей страны в столь короткий срок, наверно, была проведена в ущерб качеству".



