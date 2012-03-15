Cложные метеоусловия стали причиной крушения вертолета Ка-52 под Торжком
15 марта 2012, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Данные бортовых самописцев вертолета Ка-52 еще не расшифрованы, но по предварительным данным, катастрофа «Аллигатора» под Торжком 12 марта произошла из-за сложных метеоусловий.
Источник, близкий к комиссии, расследующей авиакатастрофу, отметил, что однозначно назвать причину, по какой разбился вертолет, пока преждевременно. По одной из приоритетных версий, по мнению членов комиссии, вертолет попал в мощный снежный заряд, потерял пространственную ориентировку и по этой причине произошло столкновение «Аллигатора» с землей. Осложняло ситуацию еще и то, что полет проходил в темное время суток.
Но нужно дождаться расшифровки данных бортовых самописцев и изучить все обстоятельства полета, жертвами которого стали два пилота.
Ранее начальник главного штаба ВВС РФ генерал-майор Виктор Бондарев сказал, что летчики в катастрофе не виноваты.
Напомним, в Торжке сегодня объявлен траур.