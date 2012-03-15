Зарубежная экспертиза признала украинские сыры качественными

Зарубежные эксперты признали украинские сыры качественными, они не нашли в украинских сырах, которые под запретом в РФ, пальмового масла. Об этом заявил председатель Госветфитосанитарной службы Украины.



Независимая экспертиза была сделана за рубежом по заказу украинской стороны. Официальные результаты тестов Киев получит через 10 дней.

По словам Ивана Бисюка, "в середине февраля, после возникновения "сырной проблемы", его ведомство отправило за границу на тестирование образцы сыров трех производителей - Пирятинского, Менского сырзавода и предприятия "Гадячсыр". По его словам, "экспертиза подтвердила, что эти сыры качественные и не содержат растительных масел".



На 19-21 марта запланирована проверка представителями Роспотребнадзора качества продукции украинской компании "Гадячсыр", а на 26-30 марта - компаний "Прометей" и "Пирятинский сырзавод", сообщает ИТАР-ТАСС.

По заявлениям российской стороны, продукция этих компаний не соответствует техническому регламенту РФ, так как содержит растительные жиры. Украинские производители считают эти обвинения необоснованными.



