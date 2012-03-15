Бывшая жена миллиардера Рыболовлева подала на него в суд в Женеве

Елена Рыболовлева подала в суд на бывшего мужа - миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По мнению экс-супруги экс-главы "Уралкалия" олигарх нарушил предписание Женевского суда по бракоразводному процессу, купив для их дочери Екатерины самую дорогую квартиру Нью-Йорка на Манхэттене за 88 млн. долларов.

В своем иске Елена Рыболовлева утверждает, что ее бывший муж потратил эту сумму на квартиру, так как не хотел, чтобы эти деньги были поделены во время бракоразводного процесса, сообщает "Коммерсантъ".

Рыболовлева заявляет, что, бизнесмен не имеет права распоряжаться активами, нажитыми при совместной жизни с женой, до тех пор, пока развод не будет оформлен окончательно, сообщает "Россия 24".

Напомним, сделка по покупке квартиры Дмитрием Рыболовлевым стала самой дорогой в истории продаж недвижимости на Манхэттене.

Екатерина Рыболовлева учится в США.Бывшая жена миллиардера претендует на 6 млрд. долларов из состояния экс-супруга.