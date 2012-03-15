Судья Затомская (Боровкова) отказалась себя отводить

Блогеру Алексею Навальному не удалось добиться отвода судьи Ольги Затомской (Боровковой) от рассмотрения его административного дела.Доводы защиты Алексея она сочла необоснованными и надуманными.

Суд сегодня рассматривает административное дело в отношении Навального, которому инкриминируют нарушения при организации митинга 5 марта на Пушкинской площади. Защита Навального требовала отвода судьи, поскольку Алексей неоднократно подвергал критике ее действия, а судья отличилась тем, что неоднократно выносила обвинительные решения против оппозиционеров.

Затомская, спустя 15 минут после ухода в совещательную комнату, вынесла решение об отказе в собственном отводе. Судья сочла доводы защиты Навального надуманными и необоснованными.

Отказом она ответила и на просьбу передать дело в мировой суд по месту жительства блогера. Представителям Алексея Навального не удалось добиться разрешения заслушать свидетельские показания депутата Ильи Пономарева.

Между тем, в суде выступят полицейские, дежурившие на Пушкинской площади.



Широкую известность Боровкова приобрела год назад. В качестве и.о. судьи 370 участка она присудила административные аресты Илье Яшину, Борису Немцову, Эдуарду Лимонову, Константину Косякину и Владимиру Тору за участие в протестных акциях 31 декабря. Тогда в течение многочасового заседания она отказалась предоставить Немцову стул, а позже присудила штрафы активистам, через несколько дней принесшим пластиковые стулья "для Боровковой" к зданию суда. В прошлом году Боровкова неоднократно продолжала присуждать аресты или штрафы оппозиционным активистам, именно она присудила 15 суток ареста Алексею Навальному и Илье Яшину за акцию 5 декабря.

В интернете были опубликованы личные данные судьи, включая адрес прописки. 27 декабря, после очередного суда над Удальцовым, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова попросила московскую полицию предоставить Боровковой круглосуточную охрану. Безотлагательно после этого судья ушла на больничный и вернулась лишь в феврале, работая лишь на "своем" 369 участке.



