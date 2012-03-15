Арестован предполагаемый убийца чеченского поэта Ахтаханова

В Москве Савеловским райсудом арестован предполагаемый убийца чеченского поэта Руслана Ахтаханова 42-летний неработающий уроженец Шелковского района Чечни Майрбек Умаев.

Поэт Руслан Ахтаханов был убит в Москве в ноябре 2011 года. Его застрелили, когда он выходил из машины и направлялся домой. Нападавшие скрылись на машине, которую потом сожгли. По недогоревшим остаткам автомобиля следствие и вышло на Умаева.

На первом же допросе предполагаемый киллер написал чистосердечное признание, сообщив, что застрелил поэта "из личной ненависти". Но подробно рассказать следователю об обстоятельствах покушения чеченец не захотел, пишет "Коммерсантъ".

Он лишь сказал, что Ахтаханов недобросовестно распоряжался средствами некоего фонда, созданного на средства чеченских предпринимателей для восстановления республики. Следствие поставило под сомнение эту версию, но от дальнейших показаний Умаев отказался.



Отвечать на другие вопросы следователя о том, с какой позиции и сколько раз он стрелял в жертву, когда замыслил убийство и прочее, Майрбек Умаев отказался, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Свое решение он объяснил тем, что должен сначала обдумать ответы и проконсультироваться с другим адвокатом, которого наймут ему родственники (на первом допросе раскаявшегося свидетеля представлял защитник по назначению). По его мнению, излишняя откровенность в таком деле может навредить ему в дальнейшем.

Чистосердечное признание свидетеля, сразу перешедшего в категорию обвиняемых, с его одновременным отказом от дачи показаний представляются участникам расследования довольно странными.