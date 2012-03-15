Нургалиев объявил выговор главе МВД Татарстана Сафарову

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев объявил выговор главе МВД Татарстана Асгату Сафарову. Наказание произведено в связи с инцидентом, который произошел в столице Татарстана в отделе полиции «Дальний».

Нургалиев также уволил из органов внутренних дел начальника отдела полиции «Дальний», где полицейские жестоко изнасиловали задержанного мужчину. После пыток Сергей Назаров с разрывом внутренних органов был госпитализирован и скончался в больнице.

Выговор также объявлен начальнику управления морально-психологического обеспечения департамента госслужбы и кадров МВД, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Казани Приволжский районный суд города заключил под стражу оперуполномоченного отдела полиции «Дальний» 24-летнего Рамиля Ахметзянова и замначальника по оперативной работе этого отдела 25-летнего Фаиля Сабирзянова, обвиняемых по делу о насилии над задержанным.

Ранее суд Казани до 11 мая арестовал оперуполномоченного отдела полиции «Дальний» Ильнара Ибатуллина и замглавы уголовного розыска отдела Алмаза Василова. Все они получили статус обвиняемых в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели от тяжких телесных повреждений 52-летнего Сергея Назарова.

По утверждению родственников погибшего, перед операцией он успел сказать врачам, что его изнасиловали бутылкой из-под шампанского в полиции. «АН» писали, что подозреваемые полицейские заявили, что Назаров был доставлен в отдел за нецензурную брань на улице и сам нанес себе повреждения, от которых впоследствии скончался.

Участковый Ильшат Гарифуллин был помещен под домашний арест в минувший вторник. Следствие подозревает его в том, что он задержал Назарова, не имея на то законных оснований, и составил подложный протокол.

Напомним, сегодня Нургалиев назвал «предательством» действия сотрудников МВД, в результате которых в Казани в отделе полиции «Дальний» скончался мужчина.