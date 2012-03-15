Нургалиев: изнасилование задержанного в Казани - «предательство»

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев назвал «предательством» криминальные действия сотрудников МВД, в результате которых в Казани в отделе полиции «Дальний» скончался мужчина, задержанный за административное правонарушение.

На внеочередной коллегии МВД РФ Нургалиев заявил, что «каждый такой случай надо расценивать как предательство в отношении тех, кто честно исполняет свой долг, именно так мы расцениваем правонарушение сотрудников полиции, в особенности трагедию, произошедшую недавно в Казани».

Глава МВД отметил, что «любое противоправное действие безнравственно. Тем более, никто не имеет права отбирать у человека самое дорогое - его жизнь». Все сотрудники отдела полиции «Дальний», в котором жестоко изнасиловали 52-летнего Сергея Назарова, пройдут переаттестацию.

Глава МВД Татарстана Сафаров сообщил, что все они пройдут проверку на полиграфе - детекторе лжи. Сафаров также заявил, что гот ов понести любое наказание.

Напомним, бывший участковый уполномоченный отдела полиции "Дальний" УМВД РФ по Казани 25-летний Ильшат Гарифуллин полностью признал свою вину по делу об издевательствах и насилии над задержанным в отделе полиции "Дальний" Сергеем Назаровым.

По подозрению в совершении преступления задержаны пятеро бывших полицейских (уволены приказом министра МВД по республике сразу после ЧП с Назаровым): заместитель начальника отделения уголовного розыска ОП "Дальний" Алмаз Василов, участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин, оперуполномоченные отделения уголовного розыска Ильнар Ибатуллин, Рамиль Ахметзянов и Марат Сабиров.

Еще одной жертвой сотрудников этого отдела полиции в Казани стала 20-летняя местная жительница Алия Садыкова, которая сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.

