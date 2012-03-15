Водителям готовится новое испытание: начинается реконструкция Новой Риги (ВИДЕО)
15 марта 2012, 09:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
С 15 марта начинается реконструкция Новорижского шоссе. Водителей ждет новое испытание. Движение на трассе на участке от МКАДа до Большого бетонного кольца ограничат.
На время ремонта количество полос станет не 6, а 4. Кроме того, с 5 и до 11 утра по Новой Риге закроют движение для большегрузов. Водителям фур придется объезжать по Ленинградскому, Волоколамскому и Пятницкому шоссе.
«АН» ранее писали, что Новорижское шоссе или трасса M9 «Балтия» встанет в больших пробках. На этом участке будут реконструировать сразу 33 километра магистрали от МКАД до дороги А-107 (это 51-й километр М9).
Водителям придется набраться терпения на три года. Работы на этом участке будут продолжаться до марта 2015 года.