Мавроди должен обманутым вкладчикам более 4 млрд рублей

У московских судебных приставов находится почти 1900 исполнительных производств в отношении основателя скандально известной пирамиды МММ Сергея Мавроди на сумму свыше 4,2 миллиардов рублей.



Исполнительные документы в отношении должника продолжают поступать в отдел судебных приставов, сообщает ИТАР-ТАСС.



Ранее «АН» сообщали: В Хамовническом районном суде столицы сообщили, что Мавроди арестован за уклонение от исполнения административного наказания - выплаты штрафа в размере 1 тысячи рублей.



