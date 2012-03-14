Россия и США соединятся железной дорогой
14 марта 2012, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Президент компании "Российские железные дороги" Владимир Якунин уверен, что проект продления железной дороги из России в Соединенные Штаты Америки может быть реализован не в очень отдаленном будущем.
В перспективе будет введено в эксплуатацию продолжение железной дороги на Камчатку и дальше, через тоннель, для соединения с североамериканскими дорогами.
Сегодня глава РЖД принял участие во встрече с Гильдией путешествий и туризма Великобритании, сообщает ИТАР-ТАСС. Данная тема была поднята одним из участников.